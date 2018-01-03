Расследование ДТП в ХМАО может быть передано в СК

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям СК разобраться в обстоятельствах ДТП в Ханты-Мансийском округе, где погибли десять человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Бастрыкин поручил следователям разобраться во всех обстоятельствах произошедшего и в случае наличия оснований ходатайствовать перед прокуратурой о передаче материалов уголовного дела в свое производство для дальнейшего расследования", - сказала Петренко.

По ее словам, глава Следственного комитета поручил руководителю следственного управления СК по Ханты-Мансийскому автономному округу организовать выезд следователей и криминалистов на место ДТП.

В среду в Октябрьском районе на 158-м километре региональной автодороги Ханты-Мансийск - Нягань столкнулись автомобили Mazda6 и Renault Duster. Погибли 10 человек, среди них четверо детей.