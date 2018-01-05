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Сотрудники МЧС задержали в Новой Москве мужчину, избивавшего девушку

Происшествия
5 января, 12:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, января. /ТАСС

Пожарные оказали девушке первую помощь и передали ее наряду скорой

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МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Сотрудники столичного ГУ МЧС в Новой Москве предотвратили конфликт, в ходе которого мужчина на улице избивал девушку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка министерства.

"Сотрудники пожарного расчета 120 пожарно-спасательной части, возвращаясь с выезда, на улице увидели как мужчина избивает девушку", - сообщили в ведомстве. Остановившись, спасатели бросились ей на помощь.

"Мужчина пытался скрыться, но его помог задержать начальник караула Владимиром Тищенко и передал сотрудникам полиции", - пояснили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Пожарные оказали девушке первую помощь и передали ее наряду скорой.

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