Адвокат: встреча Виктора Бута с близкими зависит от выдачи им американских виз

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Встреча россиянина Виктора Бута, который содержится в США в тюрьме Мэрион (штат Иллинойс), с родственниками могла бы состояться весной или летом нынешнего года, однако все зависит от того, получат ли они американские визы. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник в беседе по телефону адвокат россиянина Алексей Тарасов.

"Мы обсуждали с супругой Виктора Бута Аллой такие планы, но на данный момент говорить о сроках преждевременно, - отметил он. - Гипотетическая дата - весна или лето, когда у дочери Бута Лизы будут школьные каникулы".

Вопрос о встрече Бута с родственниками, добавил адвокат, нужно будет согласовывать в Бюро тюрем США. "Пока рано говорить о том, что визит будет, поскольку нет виз", - подчеркнул он, выразив надежду на то, что "визы будут все же открыты".

Виктор Бут был задержан в 2008 году в столице Таиланда на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в США террористической организацией. В 2010 году Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюремного заключения и денежному штрафу в размере $15 млн.