СК начал обыски в сельхозпредприятиях Забайкалья после ареста экс-главы минсельхоза края

ЧИТА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Следователи проводят обыски в ряде сельхозпредприятий Забайкальского края в рамках расследования уголовного дела экс-министра сельского хозяйства и продовольствия региона Михаила Кузьминова, арестованного 12 февраля по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил в среду ТАСС пресс-секретарь регионального Следственного управления СК РФ Егор Марков.

"В рамках этого уголовного дела на некоторых сельхозпредприятиях проходят обыски. Их наименования в интересах следствия не разглашаются. Следователи изымают материалы, которые могут иметь отношение к делу", - сказал Марков.

Источник в правоохранительных органах региона добавил, что речь идет о "значительном числе предприятий".

Кузьминова и его заместителя Ирину Малакшину задержали 10 февраля. Накануне этого министр написал заявление об увольнении по собственному желанию по состоянию здоровья. 12 февраля Ингодинский районный суд Читы арестовал Кузьминова на один месяц и 28 суток и до 15 февраля продлил срок задержания Малакшиной.

Дело Кузьминова

По данным следствия, чиновники забайкальского Минсельхоза превышали полномочия при выплате субсидий, выделенных правительством РФ для компенсации ущерба нанесенного аграриям во время засухи 2016 года. От незаконных действий чиновников, по данным правоохранителей, пострадали не менее семи сельхозпроизводителей, которым был причинен ущерб на сумму более 10,5 млн рублей.

Кузьминова и Малакшину подозревают в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий", а также частью 2 статьи 169 УК РФ "Воспрепятствование предпринимательской деятельности, причинившее крупный ущерб".

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова назначила Кузьминова министром сельского хозяйства Забайкальского края в 2016 году. До этого он возглавлял Петровск-Забайкальский мясокомбинат.

Аграрии Забайкалья в 2016 году пострадали от почвенной засухи. Гибель сельхозкультур была зафиксирована на площади 69,4 тыс. гектаров (41% общей посевной площади яровых культур). Ущерб от недобора урожая составил 1,1 млрд рублей. Регион получил от федерального центра около 350 млн рублей субсидий.