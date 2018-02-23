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Тела пятерых погибших в ДТП в Кузбассе туристов в субботу доставят в Красноярск

Происшествия
23 февраля, 9:20 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 23, февраля. /ТАСС

В результате аварии травмы получили 14 человек

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КЕМЕРОВО, 23 февраля. /ТАСС/. Тела пятерых красноярских туристов, погибших в ДТП с автобусом и грузовиком, в субботу доставят в Красноярск. Об этом в пятницу сообщил ТАСС и. о. заместителя председателя правительства Красноярского края Юрий Захаринский.

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Автобус, перевозивший туристов из Красноярска на базу отдыха в поселок Шерегеш, в пятницу столкнулся с грузовиком.

Погибли пятеро туристов из Красноярска (четыре женщины и мужчина) и водитель фуры, еще 14 человек - водитель и пассажиры автобуса - получили травмы.

По предварительной информации, во время движения занесло заднюю часть автобуса, он выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

"Одновременно с нами (представителями Красноярского края) прилетел борт санавиации. 12 пострадавших, среди них двое с травмами средней степени тяжести и 10 с легкими будут доставлены в Красноярск вертолетами. 34 человека, которые не пострадали в ДТП, будут отправлены в Красноярск автобусом в сопровождении ГАИ. И пятеро погибших красноярцев будут доставлены в город завтра, после всех необходимых процедур", - сказал Захаринский.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что еще двое пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, доставлены в больницу в Кемерово.

В минздраве Красноярского края сообщили, что из числа запланированных к транспортировке в Красноярск двое пострадавших в тяжелом состоянии будут доставлены в краевую клиническую больницу.

По данным правительства Красноярского края, на месте ДТП в Кемеровской области работает оперативная группа под руководством начальника ГУ МЧС краю Евгения Вершинина.

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