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Причиной стрельбы в Казани стал бытовой конфликт

Происшествия
28 февраля, 0:30 UTC+3

Сообщается, что злоумышленник конфликтовал с женой и ее братом

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МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Мужчина устроил стрельбу в жилом доме в Казани из-за конфликта с женой и ее братом. Об этом ТАСС сообщили в МВД Татарстана.

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"По предварительной информации, причиной инцидента стал бытовой конфликт. Злоумышленник 81 года рождения конфликтовал с женой, по заявлению которой он был подвергнут административному аресту на 10 суток за хулиганство, - сказал собеседник агентства. - Отбыв наказание, мужчина взял оружие и устроил разборки с обидчиками - женой и ее братом, у которого укрывалась женщина".

Ранее на улице Авангардной неустановленный мужчина нанес огнестрельные ранения сотрудникам правоохранительных органов.

В результате на месте скончался сотрудник СОБР, госпитализирован сотрудник полиции, отмечали ранее в следственном управлении СК РФ.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 ("Убийство двух и более лиц") и ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") УК РФ.

 
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