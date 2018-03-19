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В Элисте умер акробат цирка Мстислава Запашного, упавший с высоты

Происшествия
19 марта, 13:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

У Антона Мартынова остановилось сердце перед транспортировкой в Ростов-на-Дону

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Воздушный акробат Антон Мартынов, который сорвался с высоты во время выступления цирка Мстислава Запашного в Элисте (Калмыкия), скончался. Об этом говорится на официальной странице цирка в соцсетях.

Воздушный акробат Мартынов сорвался с высоты 5-6 метров во время выступления 24 февраля в спорткомплексе "Ойрат-арена" в Элисте. По предварительным данным, причиной падения мог стать ремень, вышедший из карабина. Ранее сообщалось, что пострадавшего доставили в реанимацию одной из больниц Элисты с серьезными травмами головы и множественными переломами, его состояние оценивалось как тяжелое. СУ СК РФ по Калмыкии начало процессуальную проверку случившегося.

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"Очень тяжело писать и осознавать данную весть... Сегодня ночью перед транспортировкой из Элисты в Ростов-на-Дону у Антона остановилось сердце. Искренне соболезнуем родным Антона", - говорится в сообщении.

16 марта сообщалось, что Мартынов вышел из комы, переведен в обычную палату и готовится к транспортировке из Элисты на реанимобиле в больницу Ростова-на-Дону.

Цирк Мстислава Запашного выступал в Элисте в феврале с программой "Великий Русский цирк".

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