Участников инцидента на телебашне в Екатеринбурге привлекут за мелкое хулиганство

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Участников инцидента, произошедшего в пятницу на недостроенной телебашне в Екатеринбурге, привлекут к административной ответственности за мелкое хулиганство. Об этом корреспондентуТАСС сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В пятницу трое неизвестных прорвались через посты охраны на недостроенную телебашню и поднялись наверх. Спустя 10 часов они спустились, один из них был госпитализирован с переломом ноги. Еще несколько человек были задержаны при попытке проникновения на объект. Телебашня подлежит сносу в течение суток.

"В отдел полиции №5 УМВД Екатеринбурга были доставлены восемь участников инцидента с телебашней 1985-1998 годов рождения. Никто из них претензий к органам внутренних дел не предъявлял, все восемь мужчин отказались от адвокатских услуг. В отношении них составлены административное производство по статье КоАП РФ "Мелкое хулиганство", наказание по которой предусматриваете штрафные санкции в размере 500 рублей", - сказал Горелых.

Он напомнил, что ни одна башня не стоит человеческой жизни. "В данном случае жизнями рисковала целая группа молодых людей", - добавил Горелых.

Телебашню в центре Екатеринбурга начали возводить в 1983 году, однако в 1991 году процесс был заморожен из-за отсутствия финансирования. В апреле 2013 года объект передали в собственность Свердловской области, исключив из перечня федеральных стратегических объектов.

Телебашню планируют снести утром 24 марта, на ее месте построят многофункциональную ледовую арену на 15 тыс. зрителей, инвестором которой будет Уральская горно-металлургическая компания.