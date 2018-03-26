Число госпитализированных после пожара в ТЦ в Кемерове выросло до 13

КЕМЕРОВО, 26 марта. /ТАСС/. Число госпитализированных после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове выросло до 13, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба замглавы МЧС РФ Владлен Аксенов.

"На 21:00 местного времени в больницах Кемерова госпитализированных 13 человек", - сказал он. Как уточнила глава Минздрава Вероника Скворцова для выбора лечения одного из больных соберут консилиум.

Кроме того, медицинская помощь потребовалась 23 родственникам погибших и пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ, сказал Аксенов. "В областной клинической больнице организована медицинская помощь для родственников пострадавших, обратились 23 человека", - сказал он.

Пожар возник 25 марта на четвертом, последнем, этаже торгово-развлекательного центра в Кемерове. По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, 53 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 13 человек поместили в стационар больниц, 40 получают лечение амбулаторно.