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Врачи оценивают состояние десяти пострадавших при пожаре в Кемерове как стабильное

Происшествия
27 марта, 12:25 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 27, марта. /ТАСС

Еще один пациент находится в состоянии средней степени тяжести и пока находится в реанимации, сообщил главный врач больницы Андрей Иванов

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КЕМЕРОВО, 27 марта. /ТАСС/. Медики оценивают состояние 10 из 11 госпитализированных после пожара в ТЦ в Кемерове в областную клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Подгорбунского как стабильное и не вызывающее опасений. Об этом во вторник сообщил журналистам главный врач больницы Андрей Иванов.

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"Десять пациентов легкой степени тяжести, было всего 58 обращений, все обследовались на отравление угарным газом, те, у кого диагноз снят, выписаны на амбулаторное лечение, остальные постепенно выписываются", - сказал главврач.

Состояние еще одного пациента врачи оценивают как средней степени тяжести, он пока находится в реанимации. Это пострадавший, который упал с четвертого этажа. У него, по словам врачей, наблюдается положительная динамика.

Всего, по последним данным, госпитализировали 15 человек, 11 из них находятся в областной клинической больнице скорой медицинской помощи имени Подгорбунского. Общее число пострадавших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" превышает 60. Самый "тяжелый" пациент - 11-летний мальчик - во вторник был отключен от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и дышит самостоятельно.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгового центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Опознаны 25 погибших. В регионе объявлен трехдневный траур. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, еще 68 человек получили травмы и отравление продуктами горения, среди госпитализированных три ребенка.

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