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Пожар на трикотажной фабрике в Ульяновске произошел от искры во время сварочных работ

Происшествия
29 марта, 18:13 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 29, марта. /ТАСС

Президент ГУ АО "Фирма "Русь" Зинаида Измайлова добавила, что предварительный ущерб пока оценить невозможно

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УЛЬЯНОВСК, 29 марта. /ТАСС/. Искра во время сварочных работ, попавшая на хлопковое полотно, стала причиной пожара в цехе трикотажной фабрики "Русь" в Ульяновске. Об этом в четверг сообщила во время осмотра цеха, где произошел пожар, президент ГК АО "Фирма "Русь" Зинаида Измайлова.

"Произошло возгорание от искры, когда проводились ремонтно-сварочные работы. Искра попала на хлопок, и полотно стало тлеть, что привело к сильному задымлению цеха", - сказала она.

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По словам Измайловой, производство пожароопасное, в связи с чем эвакуацию сотрудников провели в самые кратчайшие сроки. "Огромное внимание было уделено людям, чтобы, не дай бог, никто не пострадал. Люди были молниеносно выедены со всего корпуса", - уточнила она.

Президент ГК АО "Фирма "Русь" добавила, что на данный момент не может оценить предварительный ущерб. "Последствия надо оценивать, но они для нас достаточно серьезные, потому что залито водой полотно <…>, часть полотна испорчена. Это серьезная порча технологического оборудования, состояние оборудования еще надо оценить", - пояснила она.

Измайлова подчеркнула, что до утра в цехе будут проводиться аварийные работы. "И во вторую, и в третью смену организованы аварийные работы - убираем воду, выносим полотно. <…> Рассчитываем, что уже завтра мы должны возобновить работу производства, потому что у фабрики военный контракт, который очень жесткий по срокам. Рассчитываем не подвести наших заказчиков", - добавила она.

Ранее сообщалось о возгорании в красильном цехе фабрики на площади 20 кв. метров, из-за пожара были эвакуированы 20 человек. Пожар, начавшийся в 10:50 мск, был полностью ликвидирован в 12:00 мск, говорится на сайте управления МЧС по Ульяновской области.

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