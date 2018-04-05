Капитан "Норда" не был доставлен в суд Херсона, срок его задержания истекает в четверг

КИЕВ, 5 апреля. /ТАСС/. Заседание Херсонского городского суда по избранию меры пресечения капитану задержанного Госпогранслужбой Украины российского сейнера "Норд" Владимиру Горбенко не состоялось по причине его недоставки в суд. Об этом корреспонденту ТАСС в четверг сообщил адвокат капитана Дмитрий Щербина.

"Сегодня его не доставили, хотя он был задержан с целью доставки в суд", - отметил защитник. "Официального определения о переносе суда на пятницу пока не было", - уточнил Щербина.

По словам адвоката, срок задержания Горбенко истекает. "Срок действия определения о его задержании истекает сегодня в 19:00. Мы посмотрим, освободят его или нет", - сообщил он. В то же время, добавил адвокат, "прокурор почему-то уверен, что у них есть трое суток, но их у них нет, и это подтвердил судья".

Государственная погранслужба Украины 25 марта в Азовском море задержала судно под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ, живущих в Керчи. В свою очередь управление Федеральной службы безопасности по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении Госпогранслужбы Украины по статье "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

В среду адвокат сообщил, что капитану "Норда" предъявлено обвинение по статье о нарушении порядка въезда-выезда "на временно оккупированную территорию". "Для него требуют содержания под стражей, но по этой статье содержания под стражей быть не может. Но они пытаются обыграть ситуацию, якобы он скрывается от следствия, пытаясь сказать, что вручили ему повестку на допрос на 2 апреля. Он не явился, так как был лишен возможности выйти за пределы судна, и мы писали им об этом", - обрисовал ситуацию Щербина.