Капитан сейнера "Норд" прибыл в суд Херсона для избрания ему меры пресечения

КИЕВ, 6 апреля. /ТАСС/. Капитан задержанного на Украине судна "Норд" Владимир Горбенко прибыл в Херсонский городской суд, где ему должны избрать меру пресечения. Об этом в пятницу сообщила пресс-секретарь так называемой прокуратуры Крыма (входит в структуру Генеральной прокуратуры Украины) Татьяна Тихончик.

"Капитан судна "Норд" находится в Херсонском городском суде, где ему избирается мера пресечения", - написала она в Facebook.

Украинская прокуратура во время заседания намерена просить суд назначить Горбенко содержание под стражей на 60 суток.

Адвокат капитана 4 апреля сообщал, что его подзащитному предъявлено обвинение по статье "Нарушение порядка въезда- выезда на временно оккупированную территорию" Уголовного кодекса Украины. При этом он подчеркнул, что данная статья не предполагает содержания под стражей. Тем не менее Горбенко был задержан и помещен в изолятор временного содержания, его защита назвала это похищением.

Херсонский городской суд в четверг должен был рассмотреть вопрос о мере пресечения Горбенко. В прокуратуре сообщали, что суд из-за загруженности перенес слушание на пятницу. По словам адвоката Дмитрия Щербины, суд не состоялся, так как его подзащитного не доставили на заседание. Вечером в четверг капитан "Норда" был освобожден до основного разбирательства, которое назначено на пятницу в 13:30.