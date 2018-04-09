Прокуратура начала проверку после ДТП с участием автобуса и электрички в Крыму

ТАСС, 9 апреля. Крымская транспортная прокуратура начала проверку после столкновения микроавтобуса и электрички в Крыму в воскресенье, в результате чего погибли пять человек, семеро - пострадали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

"Крымской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в связи со столкновением электропоезда с автомобилем Mercedes-Benz Sprinter (микроавтобус) в Джанкойском районе Республики Крым", - пояснили в пресс-службе.

СК РФ по Крыму возбуждил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности". Также Крымский следственный отдел на транспорте ГСУ по Республике Крым проверяет наличие в действиях железнодорожных служб признаков преступления.

Авария произошла 8 апреля на железнодорожном переезде Красноперекопск - Армянск у села Суворово Красноперекопского района. В результате столкновения, по данным республиканского управления ГИБДД, пять человек погибли, семеро пострадали, в числе погибших - водитель автобуса. Всего в автобусе было 13 человек.

Двоих пострадавших прооперировали, их состояние оценивается врачами как стабильно тяжелое, они в реанимации. Еще один мужчина, находится в травматологии, состояние - средней степени тяжести. Еще четверо пострадавших проходят курс лечения амбулаторно.