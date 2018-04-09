Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.04:
$ 58.57
€ 71.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прокуратура начала проверку после ДТП с участием автобуса и электрички в Крыму

Происшествия
9 апреля, 12:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

В результате аварии погибли пять человек, семеро пострадали

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 9 апреля. Крымская транспортная прокуратура начала проверку после столкновения микроавтобуса и электрички в Крыму в воскресенье, в результате чего погибли пять человек, семеро - пострадали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

"Крымской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в связи со столкновением электропоезда с автомобилем Mercedes-Benz Sprinter (микроавтобус) в Джанкойском районе Республики Крым", - пояснили в пресс-службе.

Смотрите также

СК возбудил уголовное дело после ДТП в Крыму с участием электропоезда и микроавтобуса

Столкнувшийся с электричкой в Крыму микроавтобус принадлежал компании "Браво-Люкс"

Число пострадавших при столкновении автобуса с электричкой в Крыму возросло до семи

При столкновении электрички и автобуса в Крыму погибли пять человек

СК РФ по Крыму возбуждил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности". Также Крымский следственный отдел на транспорте ГСУ по Республике Крым проверяет наличие в действиях железнодорожных служб признаков преступления.

Авария произошла 8 апреля на железнодорожном переезде Красноперекопск - Армянск у села Суворово Красноперекопского района. В результате столкновения, по данным республиканского управления ГИБДД, пять человек погибли, семеро пострадали, в числе погибших - водитель автобуса. Всего в автобусе было 13 человек.

Двоих пострадавших прооперировали, их состояние оценивается врачами как стабильно тяжелое, они в реанимации. Еще один мужчина, находится в травматологии, состояние - средней степени тяжести. Еще четверо пострадавших проходят курс лечения амбулаторно.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Курс доллара обновил максимум 2018 года
2
"Русал" предупредил о риске технических дефолтов из-за санкций США
3
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
4
Источник: Израиль совершил новую агрессивную вылазку против Сирии
5
СК возбудил дело из-за жестокого обращения с детьми в больнице Новосибирска
6
В Генпрокуратуре заявили, что Литвиненко мог дать показания, изобличающие Березовского
7
МО РФ: израильские F-15 нанесли удар управляемыми ракетами по сирийскому аэродрому T-4
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости