Семь человек находятся в тяжелом состоянии после ДТП на переезде в Орловской области

ТАСС, 10 июня. Семь человек находятся в тяжелом состоянии после аварии на железнодорожном переезде в Орловском районе Орловской области. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС руководитель департамента здравоохранения региона Иван Залогин.

По его словам, пострадавшие доставлены в три учреждения региона: это областная больница региона - девять человек, и по одному в детскую областную больницу и в городскую больницу скорой помощи. "Семь человек находятся в тяжелом состоянии, из которых пятерых сейчас оперируют, двое в реанимации. Оставшиеся четверо пострадавших в состоянии средней степени", - сказал он.

"Среди пострадавших есть беременная, она находится в тяжелом состоянии, ее оперируют. К сожалению, плод она потеряла", - добавил Залогин.

Авария произошла в 08:14 мск на регулируемом железнодорожном переезде перегона Паньково - Лужки-Орловские Московской железной дороги. В результате погибли четыре человека, 11 получили травмы.

По предварительным данным МЖД, ДТП произошло из-за выезда автобуса на запрещающий сигнал светофора. Для выяснения причин произошедшего на место выехала оперативная комиссия Московской железной дороги. По поручению врио губернатора области Андрея Клычкова создан штаб, в которой вошли представители правоохранительных органов, органов исполнительной государственной власти, учреждений здравоохранения, психологи.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура в связи с происшествием начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Как пояснили в надзорном ведомстве, на месте происшествия находится заместитель Орловского транспортного прокурора Андрей Семкин, проводятся необходимые оперативные мероприятия.