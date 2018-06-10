Четыре человека погибли в ДТП на железнодорожном переезде под Орлом

ТАСС, 10 июня. Число пострадавших в результате аварии на железнодорожном переезде в Орловском районе Орловской области увеличилось до 11 человек. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил врио губернатора Орловской области Андрей Клычков, находящийся на месте ЧП.

"Автобус принадлежал нашему ДК. К сожалению, при переезде через железнодорожный переезд в автобус врезался поезд, удар пришелся на заднюю часть транспортного средства. Четыре человека погибли, 11 пострадали. Их экстренно госпитализировали, характер травм сейчас устанавливается", - сказал Клычков.

Он добавил, что власти на связи с родственниками погибших и пострадавших, с которыми работают психологи МЧС. "Также на месте аварии работают сотрудники СК, которые выясняют причины произошедшего. Мы со своей стороны окажем всю необходимую помощь, в том числе и в организации похорон", - пояснил врио губернатора.

Клычков добавил также, что в автобусе находились региональные артисты.

По данным пресс-службы губернатора региона, в автобусе ехал Лавровский хор русской песни Орловского района. "Там должны были отмечать день Орловского района. Люди выехали, и случилась такая трагедия, праздник отменен. По предварительной информации, погиб один школьник", - отметил собеседник агентства.

Авария произошла в 08:14 мск на регулируемом железнодорожном переезде перегона Паньково - Лужки-Орловские Московской железной дороги. По предварительным данным компании, ЧП произошло из-за выезда автобуса на запрещающий сигнал светофора. Для выяснения причин произошедшего на место выехала оперативная комиссия Московской железной дороги.