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Водитель попавшего в аварию под Орлом автобуса находится в тяжелом состоянии

Происшествия
10 июня, 16:03 UTC+3 ОРЕЛ ОРЕЛ 10, июня. /ТАСС

Изменений в списках пострадавших и погибших нет, сообщил руководитель департамента здравоохранения региона Иван Залогин

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ОРЕЛ, 10 июня. /ТАСС/. Водитель автобуса, который столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном переезде в Орловском районе Орловской области, находится в тяжелом состоянии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил руководитель департамента здравоохранения региона Иван Залогин.

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"Водитель находится в тяжелом состоянии. На 15:00 мск нет изменений в списках пострадавших и погибших", - сказал он.

Авария произошла в воскресенье утром на регулируемом железнодорожном переезде перегона Паньково - Лужки-Орловские Московской железной дороги. В результате погибли четыре человека, 12 получили травмы, из них семь человек находятся в тяжелом состоянии, четверо - в состоянии средней степени тяжести.

По предварительным данным МЖД, ДТП произошло из-за выезда автобуса на запрещающий сигнал светофора. По факту аварии возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ - "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

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