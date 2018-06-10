Водитель попавшего в аварию под Орлом автобуса находится в тяжелом состоянии

ОРЕЛ, 10 июня. /ТАСС/. Водитель автобуса, который столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном переезде в Орловском районе Орловской области, находится в тяжелом состоянии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил руководитель департамента здравоохранения региона Иван Залогин.

"Водитель находится в тяжелом состоянии. На 15:00 мск нет изменений в списках пострадавших и погибших", - сказал он.

Авария произошла в воскресенье утром на регулируемом железнодорожном переезде перегона Паньково - Лужки-Орловские Московской железной дороги. В результате погибли четыре человека, 12 получили травмы, из них семь человек находятся в тяжелом состоянии, четверо - в состоянии средней степени тяжести.

По предварительным данным МЖД, ДТП произошло из-за выезда автобуса на запрещающий сигнал светофора. По факту аварии возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ - "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".