СК допросит руководство автотранспортной компании, чей автобус попал в ДТП под Орлом

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Следователи допросят руководство автотранспортного предприятия, чей автобус попал в аварию на железнодорожном переезде в Орловской области. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"Следователи СК допросят руководителей автотранспортного предприятия в рамках уголовного дела о ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового поезда на железнодорожном переезде в Орловской области. В организации будут изъяты документы, касающиеся безопасности пассажирских перевозок", - сообщает СК в мессенджере "ТамТам".

Авария произошла в воскресенье утром на регулируемом железнодорожном переезде перегона Паньково - Лужки-Орловские Московской железной дороги. В результате погибли четыре человека, 12 получили травмы. Как сообщил ТАСС врио губернатора Орловской области Андрей Клычков, автобус принадлежал местному ДК.

По предварительным данным МЖД, ДТП произошло из-за выезда автобуса на запрещающий сигнал светофора. По факту аварии возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ - "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".