Власти выплатят семьям погибших в ДТП в Орловской области по 200 тыс. рублей

ТАСС, 10 июня. Семьи погибших и пострадавших в ДТП с участием автобуса и грузового поезда получат от властей по 200 и 100 тыс. рублей соответственно. Об этом сообщается в воскресенье на сайте администрации Орловского района, на территории которого произошла авария.

"По решению комиссии администрации Орловского района об оказании помощи семьям погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия из бюджета Орловского района будут выделены средства в размере 50 тыс. рублей пострадавшим в результате аварии и по 100 тыс. рублей - семьям погибших. Такие же суммы будут выделены и из резервного Фонда Губернатора Орловской области", - говорится в сообщении.

Как уточнили в администрации района, помощь не будет единовременной, по мере необходимости ее могут увеличить. Расходы по организации похорон возьмет на себя администрация Орловского района.

"Жители области с болью в сердце восприняли это трагическое известие. Смерть людей, наших земляков, не может оставить никого из нас равнодушным. Прошу родных и близких погибших принять мои глубокие соболезнования. В этот час мы объединены общим горем и разделяем с вами всю скорбь и тяжесть невосполнимой утраты", - говорится в соболезновании врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова, адресованном родным и близким погибших в катастрофе.

Авария произошла в воскресенье утром на регулируемом железнодорожном переезде перегона Паньково - Лужки-Орловские Московской железной дороги. В результате погибли 4 человека, 12 получили травмы.

По предварительным данным МЖД, ДТП произошло из-за выезда автобуса на запрещающий сигнал светофора. По факту аварии возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ - "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".