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Двое пострадавших в ДТП на переезде в Орловской области находятся в тяжелом состоянии

Происшествия
11 июня, 11:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

Остальные пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Состояние двоих из 12 пострадавших в ДТП с поездом и автобусом на железнодорожном переезде в Орловской области оценивается как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней тяжести, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

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Как сообщалось ранее, авария произошла в воскресенье утром на регулируемом железнодорожном переезде перегона Паньково - Лужки-Орловские Московской железной дороги. В результате погибли четыре человека, 12 получили травмы.

"Две женщины находятся в тяжелом состоянии, состояние остальных пострадавших - средней тяжести. Пока не идет речи о переводе кого-то из них на амбулаторное лечение", - отметили в пресс-службе.

По данным властей региона, в понедельник в области организована акция по сдаче крови для пострадавших.

"Донорская акция организована после обращений жителей, желающих оказать помощь пострадавшим в ДТП. Областная станция переливания крови работает сегодня с 10:00 до 16:00. Сдать кровь может любой человек старше 18 лет, без серьезных заболеваний, таких как, например, ВИЧ, туберкулез, гепатит", - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за выезда автобуса на запрещающий сигнал светофора. Следственное управление СК РФ по Орловской области возбудило уголовное дело по статьям "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

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