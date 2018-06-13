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Верховный суд Абхазии приговорил убийц российского туриста к 18 годам лишения свободы

Происшествия
13 июня, 10:06 UTC+3 СУХУМ СУХУМ 13, июня. /ТАСС

Суд также удовлетворил иск вдовы туриста о компенсации морального вреда

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Село Приморское Гудаутского района, Абхазия

Село Приморское Гудаутского района, Абхазия

© Снимок с видео/Пресс-служба МЧС Республики Абхазия/ТАСС

СУХУМ, 13 июня. /ТАСС/. Верховный суд Абхазии приговорил двух жителей Гудаутского района к 18 годам лишения свободы за убийство российского туриста Андрея Кабанова в июне 2017 года в селе Приморское. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Верховного суда республики.

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"Судья Верховного суда Абхазии Екатерина Онищенко вынесла обвинительный приговор в отношении братьев Джинджолия. Адгур Джинджолия признан виновным в совершении убийства из корыстных побуждений, разбойном нападении в целях завладения чужого имущества и вымогательстве в крупном размере. Даур Джинджолия признан виновным в похищении человека из корыстных побуждений в отношении заведомо несовершеннолетнего, а также двух и более лиц с применением оружия и насилия, опасного для жизни или здоровья, разбойном нападении в целях завладения чужим имуществом и вымогательстве в крупном размере, а также незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. Братьям назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщил представитель пресс-службы суда.

Суд также удовлетворил иск вдовы туриста - Натальи Кабановой - о компенсации морального вреда в размере 900 тыс. рублей.

В суде пояснили, что приговор вступает в силу по истечении 15 рабочих дней после вручения сторонам его мотивированного текста в случае, если стороны не обжалуют судебный акта в кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абхазии.

Ранее сообщалось, что в результате разбойного нападения 11 июля 2017 года в селе Приморское Гудаутского района Кабанову 1984 года рождения нанесли два ножевых ранения, оказавшихся смертельными. Мужчина приехал на отдых с женой, двумя детьми, с ними также отдыхала семья Чижиковых - супруги и двое детей. Судебное разбирательство по делу об убийстве Кабанова проходило с 16 мая 2018 года.

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