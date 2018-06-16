Собянин взял под личный контроль ситуацию с наездом такси на пешеходов в центре Москвы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что держит на контроле ситуацию с наездом таксиста на толпу пешеходов в центре столицы.

На Ильинке произошел неприятный инцидент с такси. Водитель не справился с управлением. Пострадали несколько человек, которым уже оказана необходимая помощь. Держу ситуацию на контроле. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 16 июня 2018 г.

"На Ильинке произошел неприятный инцидент с такси. Водитель не справился с управлением. Пострадали несколько человек, которым уже оказана необходимая помощь. Держу ситуацию на контроле", - написал мэр в своем Twitter.

Ранее в районе дома 5/2 на Ильинке водитель автомобиля такси выехал на тротуар и наехал на пешеходов. Он был задержан и доставлен в отдел полиции.

По данным московского департамента здравоохранения, в результате ДТП травмы получили восемь человек. В посольстве Мексики ранее сообщили, что в инциденте пострадали две гражданки этой страны.