Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пострадавшую при взрыве газа девочку оставили в больнице Заинска из-за тяжелого состояния

Происшествия
23 июня, 10:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Всего в результате ЧП были госпитализированы 10 человек, один из которых впоследствии скончался

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 23 июня. Девочку, пострадавшую накануне в результате взрыва газа в райцентре Заинск, врачи решили оставить в Центральной районной больнице и не переводить в Казань ввиду тяжелого состояния. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе минздрава Татарстана.

Смотрите также

Комплекс "Струна" доставлен для диагностики дома в Татарстане, где произошел взрыв газа

Двух пострадавших при взрыве газа в Татарстане доставили в Казань

При взрыве газа в жилом доме в Татарстане погиб один человек, еще девять пострадали

"[Других пострадавших] Мужчину и женщину доставили в Казань ночью. Девочка пока в Центральной районной больнице, у нее крайне тяжелое состояние. Ее хотели перевести в Центральную республиканскую клиническую больницу [в Казань], но состояние не стабилизировалось", - сказали в пресс-службе.

Взрыв газа в Заинске произошел в пятницу в одной из квартир жилого дома. В результате повреждения получили четыре квартиры на четвертом и пятом этажах. По последним данным, были госпитализированы 10 человек, один из которых впоследствии скончался.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Татарстан Взрыв газа в жилом доме в Татарстане
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Власти Аргентины просят депортировать их соотечественников за драку во время матча ЧМ
2
Премьер Молдавии заявил, что резолюция ООН по Приднестровью не направлена против России
3
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
4
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
5
Семеро аргентинских болельщиков привлечены к ответственности после драки во время матча ЧМ
6
В Ростове уволили полицейских после обнаружения в их здании крупной партии наркотиков
7
Эксперты: пенсионную реформу нужно запускать как можно скорее
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости