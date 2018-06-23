Пострадавшую при взрыве газа девочку оставили в больнице Заинска из-за тяжелого состояния

ТАСС, 23 июня. Девочку, пострадавшую накануне в результате взрыва газа в райцентре Заинск, врачи решили оставить в Центральной районной больнице и не переводить в Казань ввиду тяжелого состояния. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе минздрава Татарстана.

"[Других пострадавших] Мужчину и женщину доставили в Казань ночью. Девочка пока в Центральной районной больнице, у нее крайне тяжелое состояние. Ее хотели перевести в Центральную республиканскую клиническую больницу [в Казань], но состояние не стабилизировалось", - сказали в пресс-службе.

Взрыв газа в Заинске произошел в пятницу в одной из квартир жилого дома. В результате повреждения получили четыре квартиры на четвертом и пятом этажах. По последним данным, были госпитализированы 10 человек, один из которых впоследствии скончался.