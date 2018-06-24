В Центральном районе Барнаула введен режим ЧС после шторма

БАРНАУЛ, 24 июня. /ТАСС/. Режим ЧС после субботнего шторма введен в Центральном районе Барнаула. Этот район города принял на себя самый сильный удар стихии - здесь повреждены крыши на жилых домах, без электроснабжения и водоснабжения находятся территории в семи пригородных поселках, сообщили в пресс-службе мэрии.

"Решение ввести режим ЧС приняли по итогам оперативного совещания глава города Сергей Дугин. Центральный район (около 128 тыс. населения) принял на себя наибольший удар стихии. В настоящее время отключенными от электроснабжения и водоснабжения поселки Затон, Пригородный, Мохнатушка, Цветы Алтая, частично - Лебяжье, Спутник, Солнечная поляна, а также Змеиногорский тракт. В поселке Затон повреждены кровли частных и многоквартирных домов", - сообщили в мэрии.

Аварии ликвидируют 11 бригад "Горэлектросети", на большинстве участков электроснабжение планируется восстановить к середине воскресенья. Работы по устранению последствий урагана велись всю ночь.

Насосная станция №8 водоканала затоплена поверхностными ливневыми водами. Для устранения аварии отключена от водоснабжения центральную часть города, поселок Южный и жилые дома в нагорной части города, чтобы уменьшить приток воды на насосную станцию.

Из социальных объектов под отключение попадает Городская больница №10. Медицинские учреждения Нагорного медицинского кластера, в том числе Краевая клиническая больница, не будут отключены от водоснабжения. Водоканалом и другими службами города будет организован подвоз воды. Вернуть водоснабжение потребителям планируется утром 25 июня.

В городе зафиксировано 92 случая падения деревьев. Все центральные магистрали города расчищены от упавших деревьев и веток, электротранспорт выходит на линию. В краевой столице не работает 14 светофоров. В Барнауле продолжает идти дождь, действует штормовое предупреждение.