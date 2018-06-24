Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Центральном районе Барнаула введен режим ЧС после шторма

Происшествия
24 июня, 6:59 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 24, июня. /ТАСС

Без электричества остались семь поселков

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

БАРНАУЛ, 24 июня. /ТАСС/. Режим ЧС после субботнего шторма введен в Центральном районе Барнаула. Этот район города принял на себя самый сильный удар стихии - здесь повреждены крыши на жилых домах, без электроснабжения и водоснабжения находятся территории в семи пригородных поселках, сообщили в пресс-службе мэрии.

Смотрите также

Во время шторма теплоход в Барнауле столкнулся с опорой моста

Оператор упавшего в Барнауле крана умер в машине скорой помощи

Башенный кран упал на проезжую часть в Барнауле

"Решение ввести режим ЧС приняли по итогам оперативного совещания глава города Сергей Дугин. Центральный район (около 128 тыс. населения) принял на себя наибольший удар стихии. В настоящее время отключенными от электроснабжения и водоснабжения поселки Затон, Пригородный, Мохнатушка, Цветы Алтая, частично - Лебяжье, Спутник, Солнечная поляна, а также Змеиногорский тракт. В поселке Затон повреждены кровли частных и многоквартирных домов", - сообщили в мэрии.

Аварии ликвидируют 11 бригад "Горэлектросети", на большинстве участков электроснабжение планируется восстановить к середине воскресенья. Работы по устранению последствий урагана велись всю ночь.

Насосная станция №8 водоканала затоплена поверхностными ливневыми водами. Для устранения аварии отключена от водоснабжения центральную часть города, поселок Южный и жилые дома в нагорной части города, чтобы уменьшить приток воды на насосную станцию.

Из социальных объектов под отключение попадает Городская больница №10. Медицинские учреждения Нагорного медицинского кластера, в том числе Краевая клиническая больница, не будут отключены от водоснабжения. Водоканалом и другими службами города будет организован подвоз воды. Вернуть водоснабжение потребителям планируется утром 25 июня.

В городе зафиксировано 92 случая падения деревьев. Все центральные магистрали города расчищены от упавших деревьев и веток, электротранспорт выходит на линию. В краевой столице не работает 14 светофоров. В Барнауле продолжает идти дождь, действует штормовое предупреждение.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Алтайский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лукашенко допустил вхождение Белоруссии в состав другой страны при провале в экономике
2
Звезды "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли поженились
3
В селе под Красноярском задержали подростка за убийство девятилетнего мальчика
4
В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса"
5
МИД Приднестровья: решения о выводе военных РФ не могут приниматься без Тирасполя
6
Салах опроверг слухи о конфликте в сборной Египта по футболу
7
ФИФА открыла дело в отношении швейцарских игроков из-за способа празднования гола на ЧМ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости