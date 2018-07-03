Эксперты проверят обоснованность всех контрактов компании "Ульяновскфармация"

УЛЬЯНОВСК, 3 июля. /ТАСС/. Правительство Ульяновской области проведет мониторинг на предмет обоснованности всех контрактов, заключенных с компанией "Ульяновскфармация", которая является поставщиком медицинских препаратов и лекарств в аптеки и медучреждения региона. Об этом сообщил во вторник ТАСС председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин.

Ранее Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении министра здравоохранения, семьи и социального благополучия региона Рашида Абдуллова, депутата заксобрания Ульяновской области Игоря Тихонова, гендиректора компании "Ульяновскфармация" Ольги Кузнецовой и ее заместителя Евгения Когана. По версии следствия, в 2017 году Тихонов и Абдуллов вынуждали медучреждения проводить закупки через министерство, а также заключать контракты с "Ульяновскфармацией" на поставку медицинского кислорода. В итоге были заключены договоры с компанией на общую сумму более 10,4 млн рублей, которые в последующем переведены на счета организаций, подконтрольных Когану и другим фигурантам, и растрачены.

"Со стороны правительства мы проведем мониторинг всех контрактов, которые были заключены. Самое главное здесь - проверка обоснованности закупок, которые были", - сказал собеседник агентства. Смекалин также отметил, что комплексная проверка контрактов будет проведена как в компании "Ульяновскфармация", так и на уровне Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области.

Председатель правительства региона уточнил, что будут проверены остатки препаратов и расходных материалов учреждений. "Есть информация о том, что вопросы были не только по ценам, но и по комплектации, поскольку проводились комплексные закупки, и зачастую закупалось не то, что нужно. В итоге в отдельных учреждениях накапливаются одни препараты, но при этом есть острый дефицит других", - отметил он.

Троим фигурантам уголовного дела в сфере медицинских закупок - Тихонову, Кузнецовой и Когану уже предъявлено обвинение в мошенничестве. Кузнецову заключили под домашний арест, а Тихонов и Коган - будут находиться в СИЗО до 27 августа. По информации Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области, Абдуллов находится в реанимации, он отстранен от должности министра в связи с расследованием. Региональное отделение "Единой России" приостановило членство Тихонова и Абдуллова в партии.