СМИ: число жертв кораблекрушения на Пхукете возросло до 18

БАНГКОК, 6 июля. /ТАСС/. Число жертв крушения двух судов у берегов таиландского острова Пхукет возросло до 18. Об этом сообщила в пятницу газета The Nation.

По ее данным, матросы извлекли из воды 17 тел. Ранее сообщалось о восьми погибших, еще 39 китайских туристов продолжают числиться пропавшими без вести.

Согласно информации газеты, на борту одного из затонувших судов - лодки Phoenix - находилось 105 человек - 93 пассажира и 12 членов экипажа и гиды.

По данным газеты, после крушения судов власти Пхукета запретили в пятницу покидать порт лодкам, длинна которых составляет меньше 10 метров.

По данным метеорологов, в ближайшее время сильные дождь и ветер ударят по южной части Таиланда, в Андаманском море ожидаются волны высотой до трех метров. "Любой лодке длиной менее 10 метров, которая планировала отправиться на острова Пхипхи и Рача, запрещено покидать порты. Лодки, направляющиеся в залив Пхангнга и к островам, расположенным ближе к Пхукету, могут покидать порты, но действовать осторожно", - сообщили в Морском управлении Пхукета.

В полиции рассказали, что представители двух туроператоров, чьи суда потерпели накануне крушение, были допрошены. Владельцы одного из них уже пообещали выплатить компенсацию всем пострадавшим пассажирам, оплатить медицинские расходы, а также транспортировку тел погибших.

В четверг стало известно, что два туристических судна, на борту которых находились более 100 человек, попали в шторм и перевернулись у берегов Пхукета.