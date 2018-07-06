Более 130 человек ищут пропавшего около Сочи ребенка

СОЧИ, 6 июля. /ТАСС/. Около 130 человек задействованы в поисках 13-летнего мальчика, заблудившегося в предгорьях Кавказа неподалеку от Сочи три дня назад. Из Новосибирской области на Кубань прибыли родители ребенка, сообщил ТАСС в пятницу начальник регионального главка МЧС Александр Тарарыкин.

Во вторник вечером мальчик отбился от детской туристический группы, спускавшейся от горы Фишт к морю в районе Сочи.

"[Группировка] 132 человека, 18 единиц техники. Привлечены силы МЧС, Росгвардии, беспилотные авиационные системы, кинологические расчеты, конные патрули, спасатели и добровольцы", - сказал Тарарыкин.

Он добавил, что в четверг территорию, где может находится ребенок, обследовали с вертолетов, в том числе использовали тепловизор. Однако результата это не дало: видимости мешает густой лес, показания тепловизора искажаются из-за рельефа и большого количества фоновых помех.

О пропаже мальчика предупреждены все находящиеся в данном районе зарегистрированные туристические группы.

"Сегодня нашли его рюкзак в 200 м от маршрута, вчера на телефон проходил гудок, до этого не проходил, в рюкзаке у него были вода, хлеб, спички. <…> Он шел в составе группы, группа не была зарегистрирована [у спасателей], его родственница вела группу. Его родители уже приехали из Новосибирска, на месте работают психологи", - добавил собеседник.