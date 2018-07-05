Спасатели осмотрели с вертолета горы около Сочи, где пропал ребенок

СОЧИ, 5 июля. /ТАСС/. Спасатели продолжают поиски 13-летнего мальчика, который потерялся во время похода в предгорья Кавказа в районе Сочи, с утра они осмотрели местность с вертолета, но обнаружить ребенка не удалось, сообщила ТАСС в четверг представитель Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

"В 07:00 к месту проведения поиска на вертолете МЧС была заброшена дополнительная группа спасателей, а также снаряжение, необходимое для ведения работ. Основная цель была - заброска людей и снаряжения. Параллельно, конечно, вели осмотр местности с воздуха", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что во вторник вечером от детской туристический группы, спускавшейся от горы Фишт к морю в районе Сочи, отбился 13-летний мальчик. Температура воздуха в данном районе предгорий ночью составляет около 20 градусов выше нуля.