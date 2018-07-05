Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 63.23
€ 73.71
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Спасатели осмотрели с вертолета горы около Сочи, где пропал ребенок

Происшествия
5 июля, 9:02 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 5, июля. /ТАСС

Вертолет МЧС также доставил у месту проведения поисков дополнительную группу спасателей и снаряжение, необходимое для ведения работ

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 5 июля. /ТАСС/. Спасатели продолжают поиски 13-летнего мальчика, который потерялся во время похода в предгорья Кавказа в районе Сочи, с утра они осмотрели местность с вертолета, но обнаружить ребенка не удалось, сообщила ТАСС в четверг представитель Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Смотрите также

Спасатели продолжат ночью поиски ребенка, потерявшегося в горах около Сочи

СК проводит проверку из-за пропажи школьника во время похода по горам около Сочи

Тургруппа пропавшего в районе горы Фишт 13-летнего подростка не регистрировалась в МЧС

"В 07:00 к месту проведения поиска на вертолете МЧС была заброшена дополнительная группа спасателей, а также снаряжение, необходимое для ведения работ. Основная цель была - заброска людей и снаряжения. Параллельно, конечно, вели осмотр местности с воздуха", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что во вторник вечером от детской туристический группы, спускавшейся от горы Фишт к морю в районе Сочи, отбился 13-летний мальчик. Температура воздуха в данном районе предгорий ночью составляет около 20 градусов выше нуля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Краснодарский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роскосмос не будет участвовать в авиасалоне "Фарнборо-2018" в Великобритании
2
Архитекторы из Франции составили список самых красивых станций метро Москвы
3
Скотленд-Ярд заявил, что пострадавшие в Эймсбери были отравлены "Новичком"
4
"Независимый топливный союз" назвал клеветой заявления ФАР о недоливе бензина на АЗС
5
Россия приостанавливает выдачу виз литовским участникам проекта "Миссия Сибирь"
6
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
7
Алексей Серебряков: я не даю интервью, не чувствую себя в этом уверенным
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости