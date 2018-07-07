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СМИ: полиция предъявила обвинения капитанам двух судов, потерпевших крушение у Пхукета

Происшествия
7 июля, 17:15 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 7, июля. /ТАСС

Сомчина Бонтхама и Метха Лимсакула доставили в полицию, а позже отпустили, сообщает газета Bangkok Post

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БАНГКОК, 7 июля. /ТАСС/. Полиция Таиланда предъявила обвинения капитанам двух туристических судов, которые в четверг перевернулись у берегов таиландского острова Пхукет. Как сообщила в субботу газета Bangkok Post, число жертв крушения одной из лодок достигло 41, 15 числятся пропавшими без вести.

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Правоохранительные органы обвинили 50-летнего капитана судна Phoenix Сомчина Бонтхама в халатности, приведшей к несчастному случаю, в результате которого пострадали и погибли люди. 58-лейтнему капитану судна Serenata Метха Лимсакулу предъявили обвинения в аналогичных действиях, повлекших физический и моральный вред. Его лодка с 39 пассажирами и двумя членами экипажа потерпела крушение, но все находившиеся на ней были спасены.

Оба капитана были доставлены в полицию для предъявления обвинений, с которыми они не согласились, позже их отпустили. Вместе с тем был создан специальный комитет для расследования двух инцидентов и принятия мер в отношении виновных. Правоохранительные органы уже опросили более 50 свидетелей, которые сказали, что слышали предупреждение об опасности выхода в море при плохой походе, однако оно было проигнорировано капитанами.

5 июля стало известно, что два туристических судна, на борту которых находились более 100 человек, попали в шторм и перевернулись у берегов Пхукета. По данным губернатора провинции, на Phoenix находилось 105 человек - 93 пассажира и 12 членов экипажа и гиды, спасти удалось лишь 49 пострадавших. Посольство РФ в Бангкоке сообщило, что на нем, согласно спискам пассажиров, "не было российских граждан". Вне перечня были двое американцев, чьи паспорта сейчас находятся в местной полиции.

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