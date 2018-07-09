СМИ: спасатели уточнили число туристов на потерпевшем крушение у Пхукета судне

БАНГКОК, 9 июля. /ТАСС/. Штаб спасательной операции уточнил количество пассажиров, которые находились на туристическом судне "Феникс" во время крушения у берегов таиландского острова Пхукет. Как сообщил в понедельник телеканал Thai PBS, на борту было 89 туристов, а не 93, как предполагалось ранее.

Таким образом, спасены были 37 пассажиров и 12 членов экипажа, погибли 42. По уточненным данным телеканала, пропавшими без вести числятся пятеро. Что касается остальных, то пять китайских туристов отказались в последний момент от экскурсии и не поплыли на "Фениксе", отмечает Thai PBS.

Министр спорта и туризма Таиланда Вирасак Ковасурат отметил, что в понедельник было обнаружено и доставлено на берег еще одно тело. "Мы надеемся найти оставшихся, если нам удастся перевернуть судно", - добавил он. Власти планировали поднять затонувшую яхту, которая находится на глубине 40 м, при помощи корабля, оснащенного краном, и нескольких траулеров. Он также сообщил, что в течение дня спасатели проверят близлежащие пляжи, а вертолеты и самолеты будут продолжать поиски в море.

5 июля стало известно, что два туристических судна ("Феникс" и "Серенат"), на борту которых находились 140 человек, попали в шторм и перевернулись у берегов Пхукета. Все находившиеся на "Серенате" 39 человек были спасены.