Суд на 80 суток приостановил работу лагеря в Ижевске, где отравились дети

ИЖЕВСК, 11 июля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Ижевска вынес постановление о приостановлении на 80 суток деятельности детского оздоровительного лагеря "Волна", где около 20 детей обратись за помощью к врачам. Об этом в среду сообщила пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

"Суд признал ООО "Спектр" (является собственником лагеря "Волна" - прим. ТАСС) виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности по организации отдыха и оздоровления детей в детском оздоровительном лагере "Волна" <…> на срок восемьдесят суток", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что в ходе внеплановой проверки лагеря, проведенной управлением Роспотребнадзора по Удмуртии, были выявлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства к организации отдыха и оздоровления детей. В том числе отсутствовали сведения в санитарных книжках персонала о гигиенической подготовке и аттестации, 5 сотрудников не прошли лабораторные исследования на инфекционные заболевания и их возбудители, не проведена генеральная уборка территории и другие нарушения, "создающие угрозу жизни и здоровью детей и подростков".

По данным пресс-службы, директор организации вину в совершении административного правонарушения признал. Сейчас все помещения лагеря, кроме административного корпуса, опечатаны сотрудниками республиканского управления Роспотребнадзора. В настоящее время проводятся работы по устранению выявленных нарушений.

Ранее сообщалось, что вечером 7 июля около 20 детей, отдыхавших в лагере "Волна" в Удмуртии, обратились в медпункт с жалобами на тошноту и рвоту. В настоящее время госпитализированы пять детей, за остальными установлено наблюдение педиатров. По данным прокуратуры, лагерь начал работать 2 июля без разрешительных документов, после ЧП он был закрыт, дети уехали по домам. По факту отравления детей начата доследственная проверка по ст. 293 УК РФ ("Халатность").