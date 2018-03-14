Эксперт: инвесторам в Дагестане предложат готовые инвестплощадки и господдержку

МАХАЧКАЛА, 14 марта. /ТАСС/. Инвестиционную привлекательность республики Дагестан будут повышать за счет создания обеспеченных всей необходимой инфраструктурой инвестплощадок, а также расширения сотрудничества с банками, сказал ТАСС в среду руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана Башир Магомедов.

Накануне президент РФ Владимир Путин провел в Махачкале совещание о социально-экономическом развитии республики. В частности, глава государства потребовал активнее привлекать инвесторов в Дагестан, последовательно улучшать деловой климат в регионе, поддерживая предпринимательскую активность.

"Сегодня в республике инвесторам оказываются все меры поддержки, предусмотренные федеральным законодательством. У нас создаются инвестиционные площадки, к которым подведена вся инфраструктура, в частности "Уйташ" в Каспийске. В этом году мы должны привлечь не менее пяти резидентов в индустриальный парк "Аврора", который строится в 7 км от Махачкалы, рядом с федеральной трассой", - сказал Магомедов.

Он уточнил, что новый индустриальный парк будет специализироваться на проектах в сфере промышленного производства. "Это будут проекты международного уровня, связанные с машиностроением, производством стройматериалов, металлопластика и так далее. Сегодня у нас уже есть около десяти потенциальных резидентов, их отбор будет производиться на конкурсной основе", - пояснил собеседник агентства.

Доступные кредиты и новые партнеры

По его мнению, одной из системных проблем, сдерживающих развитие бизнеса в республике, является недоступность дешевых кредитных средств для бизнеса, однако сегодня в этом направлении также началась работа с крупными федеральными банковскими структурами.

"Сейчас наше агентство подписало соглашение со Сбербанком. До сих пор в Дагестане практически не выдавали кредиты на стартапы, но уже есть подвижки, и в этом году Сбербанк будет рассматривать кредитование наших начинающих бизнесменов. Кроме того, будет открыт филиал Банка МСП на базе республиканского МФЦ, соглашение об этом также подписано", - сказал Магомедов.

Глава агентства отметил, что по итогам 2016 года Дагестан занимает 51-е место в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, а по итогам 2017 года рассчитывает улучшить этот показатель.

"Мы ввели все федеральные стандарты по инвестиционной привлекательности - как на региональном, так и на муниципальном уровнях, все меры господдержки, как финансовые, так и нефинансовые, - республика оказывает предпринимателям. И, конечно, у нас продолжается работа в рамках федеральных программ, предполагающих, в том числе, поддержку инвесторов, в том числе по программе "Развитие субъектов СКФО до 2025 года". Один из проектов, который финансируется по этой программе, - производство гипсосодержащих материалов ООО "Матис" в Буйнакском районе, в селении Кафыр-Кумух. В этом году мы получим на его реализацию 218 млн рублей из федерального бюджета", - рассказал собеседник.

По его словам, в республике также рассчитывают на реализацию совместных проектов с бизнесом из Татарстана (соглашение о сотрудничестве между регионами было подписано в начале февраля). "К нам уже приезжали представители инвесторов из Татарстана, смотрели наши площадки и наши возможности. Я надеюсь, что в этом году они к нам придут", - сказал Магомедов.