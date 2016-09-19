Спасатели Сибири направили в пострадавшее от паводка Приморье технику для наведения мостов

НОВОСИБИРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Сибирский спасательный центр МЧС России отправил в пострадавший от паводка Приморский край тяжелый механизированный мост. Он будет использоваться для переправ людей и техники через водные преграды, сообщила в понедельник пресс-служба Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России.

"В дополнение к уже отправленным силам спасателей и гуманитарной помощи в Приморский край отправлен тяжелый механизированный мост ТММ-3. Сейчас он уже следует по железной дороге в Приморье и прибудет туда через несколько дней", - говорится в сообщении.

Главное - мобильность

Тяжелый механизированный мост представляет собой мостоукладчик - грузовой автомобиль-вездеход КрАЗ-255 с секциями раздвижного моста длиной в 10,5 метра каждая. В Приморье направлено два таких мостоукладчика.

Эта техника позволит обеспечивать переправы для людей и техники через реки, протоки, рвы и овраги шириной до 20 и глубиной до трех метров. Главное качество ТММ-3 - мобильность. С помощью этой техники спасатели могут оперативно реагировать на изменения обстановки и перебрасывать силы на важные участки работы: автомобильное шасси КрАЗ-255 имеет высокую проходимость, а время установки двухпролетного моста составляет всего 30 минут. Техника будет работать в зоне чрезвычайной ситуации до стабилизации обстановки.

Общая численность группировки сибирских спасателей в Приморье составляет более 360 человек, спасатели оснащены всем необходимым оборудованием и моторными лодками.

Удар стихии

По состоянию на 10:00 местного времени (03:00 мск) в Приморском крае остаются подтопленными 80 жилых домов в Дальнереченском и Лесозаводском городских округах, Дальнереченском и Красноармейском районах. Кроме этого, 335 приусадебных участков остаются в зоне подтопления. За сутки от воды освободились 30 жилых домов и 117 приусадебных участков.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за паводка в Приморье объявлен режим ЧС федерального уровня, а 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.