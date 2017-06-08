В Чите начали выписывать из больниц детей, отравившихся наркотиками в обертках от конфет

ЧИТА, 8 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Первого из пятерых детей, госпитализированных 5 июня в Чите с наркотическим отравлением, выписали из первой городской больницы, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"Состояние всех пострадавших удовлетворительное. Одного ребенка родители уже забрали из первой городской больницы, еще одного, как ожидается, тоже сегодня выпишут. Выписка еще троих детей из краевой больницы запланирована на пятницу", - уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что, по словам детей, перед госпитализацией они съели конфеты "Бешеная пчелка", которые один из них якобы нашел на улице. Однако как установило следствие, 5 июня неизвестный продал 17-летнему подростку синтетическое наркотическое вещество в обертках из-под конфет. Подросток употребил его вместе с четырьмя детьми - тремя мальчиками 17, 14 и 4 лет и 12-летней девочкой, через несколько часов детей госпитализировали с отравлением.

Первоначально у девочки и 4-летнего мальчика диагностировали острое отравление средней тяжести, у 14-летнего подростка - острое отравление тяжелой степени, его поместили в реанимацию.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный сбыт наркотических средств несовершеннолетним, совершенный лицом, достигшим 18-летнего возраста" УК РФ. Следователи устанавливают обстоятельства преступления и совместно с сотрудниками полиции ищут сбытчика наркотического вещества. Расследование продолжается.