Задержка зарплаты педагогам в Забайкалье произошла из-за долгов муниципалитета

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ЧИТА, 13 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Задержка зарплаты работникам образования в городе Петровск-Забайкальский, из-за которой педагоги намерены устроить пикет, произошла из-за долгов муниципалитета, сообщили во вторник в пресс-службе Минобразования Забайкальского края.
"Субвенция для выплаты заработной платы работникам образования за май 2017 года была направлена во все муниципальные районы края, в том числе в город Петровск- Забайкальский. Задержка выплаты денежных средств в городе происходит из-за муниципальной задолженности по ЖКХ", - сказали в министерстве, добавив, что правительство края прорабатывает пути решения сложившейся проблемы.
Ранее в пресс-службе Федерации профсоюзов края сообщили, что около 80 работников детских садов и школ города Петровск-Забайкальский в среду планируют провести пикет из-за блокировки счетов образовательных учреждений, в результате которой учителя и воспитатели получают зарплату и отпускные через суд. Педагоги выстроятся вдоль улицы 50-летия ВЛКСМ с транспарантами, призывающими городскую власть к решению проблемы.
По данным Минсоцзащиты края на 1 июня, в Петровск-Забайкальском заблокированы счета 18 образовательных учреждений. Задолженность перед работниками образования превышает 800 тыс. рублей.
Несвоевременная выплата зарплат бюджетникам, а также социальных пособий стала одной из основных проблем в Забайкалье в 2015 году. Тогда задержки приводили к забастовкам педагогов. В ноябре 2016 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил обеспечить бесперебойную выплату зарплаты всем бюджетникам Забайкальского края.
В мае этого года губернатор Наталья Жданова доложила председателю правительства РФ, что социальные обязательства по выплате заработных плат и социальных пособий в регионе выполнены. Она отмечала, что нерешенным остался вопрос заблокированных счетов. "Их на сегодня уже несравнимо меньше - на сумму 300 млн рублей. В то время, когда мы начинали, было несколько миллиардов".