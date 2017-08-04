Число госпитализированных после отравления на турбазе в Бурятии увеличилось до 82

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УЛАН-УДЭ, 4 августа. /ТАСС/. Количество госпитализированных после отравления на турбазе в Бурятии увеличилось в пятницу с 77 до 82. Как сообщил ТАСС министр здравоохранения республики Владимир Кожевников, это связано с новыми обращениями пострадавших к медикам.
"Их было вчера 77, сейчас, по последним данным, 82. Дело в том, что были самообращения. Люди, которые первоначально отказались от госпитализации, потом сами обращаются к медикам", - сказал Кожевников.
Он уточнил, что пострадавшие чувствуют себя нормально, и в ближайшее время их начнут выписывать из больниц.
Ранее сообщалось, что на туристической базе в Бурятии отравились 77 человек, в том числе 66 детей, база была временно закрыта. ЧП произошло на территории туристического комплекса "Группа-Дали" в местности Лемасово Кабанского района Бурятии. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". По одной из версий, ЧП могло произойти из-за употребления в столовой некачественно приготовленных продуктов.