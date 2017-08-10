В Красноярске начали переселение из аварийных домов в ходе подготовки к Универсиаде

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КРАСНОЯРСК, 10 августа. /ТАСС/. Переселение граждан из аварийных домов началось в Красноярске в ходе подготовки к студенческим Зимним играм 2019 года. Планируется расселить 600 семей, сообщили в четверг в мэрии города.
"Началось переселение граждан из аварийных домов в рамках подготовки к Универсиаде. Уже приобретено шесть квартир в Октябрьском районе. Покупка 17 жилых помещений находится в стадии заключения муниципального контракта", - сообщили в мэрии.
На этой неделе начался показ квартир гражданам, проживающим в бараках в центральной части города. Всего будет расселено 68 домов, в которых проживает порядка 600 семей. Из них 65 домов расселяются за счет краевого бюджета, три дома - за счет городского.
"Расселение домов в связи с проведением Универсиады позволит не только сократить количество аварийных домов, но и провести частичную реновацию центральной части города, сделать ее более привлекательной и эстетичной", - пояснила заместитель руководителя департамента градостроительства Галина Голубь.
Летние и зимние универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта (ФИСУ). Летние универсиады дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани. В 2019 году Зимняя универсиада пройдет в Красноярске.