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Аман Тулеев впервые за 17 лет не участвует в праздновании Дня шахтера

Сибирь
25 августа, 8:25 UTC+3 МЕЖДУРЕЧЕНСК область/ 25, августа. /ТАСС

Глава региона поздравил шахтеров в ходе рабочего совещания, которое провел впервые после продолжительной болезни

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МЕЖДУРЕЧЕНСК /Кемеровская область/, 25 августа. /ТАСС/. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев впервые за 17 лет не принимает участия в праздничном приеме по случаю Дня шахтера, передает корреспондент ТАСС с приема в областной столице празднеств - Междуреченске. На этой неделе Тулеев, возглавляющий регион 20 лет, впервые после продолжительной болезни провел рабочее совещание, в ходе которого поздравил шахтеров с наступающим праздником.

На приеме присутствовали: заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский, исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Чернов, мэр Междуреченска Сергей Кислицин, собственники, руководители и работники угольный предприятий Кузбасса. Ожидается, что Тулеев поздравит собравшихся в видеобращении, которое также будет транслироваться на местных телеканалах.

До сегодняшнего Дня шахтера глава Кемеровской области традиционно принимал участие в торжественных мероприятиях, которые проходили в выбранной столице праздника. Именно по введенной в 2001 году Тулеевым традиции в Кузбассе определяют шахтерский город - областную столицу торжеств, куда направляются дополнительные средства на благоустройство.

Глава Кузбасса, как правило, объезжал основные городские объекты, которые ремонтировали либо построили к этому дню. Также он участвовал в открытии особо важных и значимых зданий и сооружений, а на торжественном приеме выступал с докладом о развитии угольной промышленности и награждал заслуженных шахтеров и горняков.

Об операции Тулеева

В мае 73-летний Тулеев перенес операцию на позвоночнике, ее провели в Германии. Об этом официально стало известно только в июне, когда губернатор уже вернулся в Кемерово и проходил реабилитацию в местной больнице. 1 июля Тулеева увезли в Москву, где он продолжил курс восстановления до 12 августа.

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Тулеев провел первое после операции рабочее совещание

22 августа глава Кузбасса впервые за долгое время провел личное рабочее совещание со своими заместителями и подчиненными. Тулеев подверг критике поведение председателя совета народных депутатов Кемеровской области Алексея Синицына, заместителя губернатора Алексея Зеленина, начальника департамента внутренней политики Кемеровской области Нины Лопатиной из-за того, что они не защитили губернатора от распространяющихся слухов.

В мае-июне 2017 года из-за долгого отсутствия политика на публике в СМИ и на различных интернет-ресурсах публиковались материалы о возможном уходе Тулеева с должности и его возможных преемниках.

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