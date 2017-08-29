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СК выяснит, на каком основании работал сгоревший пансионат для престарелых в Красноярске

Сибирь
29 августа, 16:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

По факту пожара возбуждено уголовное дело

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре в частном пансионате в Красноярске передано для расследования в одно из подразделений Главного следственного управления Следственного комитета РФ, следователям предстоит выяснить, на каком основании работало это учреждение. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

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28 августа произошел пожар в частном пансионате для престарелых по улице Авиационная в Красноярске, 34 человека были эвакуированы, трое погибли. По версии следствия, возгорание произошло в строении, примыкавшем к ограждению частного пансионата. После этого огонь перекинулся на террасу пансионата и верхний этаж здания. По данному факту возбуждено уголовное дело.

"По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина оно принято к производству 5-м следственным управлением ГСУ СК России", - сообщила Петренко. По ее словам, следователям предстоит выяснить основания, при которых данное учреждение оказывало услуги социально незащищенным гражданам в Красноярском крае. "Также будет дана принципиальная правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц контролирующих органов", - сказала она.

В рамках расследования уголовного дела задержана 47-летняя владелица пансионата. В ближайшее время следствие направит в суд ходатайство об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде заключения под стражу.

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