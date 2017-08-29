СК выяснит, на каком основании работал сгоревший пансионат для престарелых в Красноярске

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре в частном пансионате в Красноярске передано для расследования в одно из подразделений Главного следственного управления Следственного комитета РФ, следователям предстоит выяснить, на каком основании работало это учреждение. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

28 августа произошел пожар в частном пансионате для престарелых по улице Авиационная в Красноярске, 34 человека были эвакуированы, трое погибли. По версии следствия, возгорание произошло в строении, примыкавшем к ограждению частного пансионата. После этого огонь перекинулся на террасу пансионата и верхний этаж здания. По данному факту возбуждено уголовное дело.

"По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина оно принято к производству 5-м следственным управлением ГСУ СК России", - сообщила Петренко. По ее словам, следователям предстоит выяснить основания, при которых данное учреждение оказывало услуги социально незащищенным гражданам в Красноярском крае. "Также будет дана принципиальная правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц контролирующих органов", - сказала она.

В рамках расследования уголовного дела задержана 47-летняя владелица пансионата. В ближайшее время следствие направит в суд ходатайство об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде заключения под стражу.