Специальная комиссия выяснит, почему сгорел дом престарелых в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 28 августа. /ТАСС/. Власти Красноярского края создадут специальную межведомственную комиссию, которая будет разбираться с ситуацией и причинами пожара в частном пансионате для престарелых "Жемчужина", который сгорел в понедельник. Губернатор края подписал распоряжение о создании такой комиссии, сообщила пресс-служба главы региона.

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"Специальная комиссия разберется не только в причинах пожара, но и сделает ряд других выводов. Возможно, потребуется усиление внимания к таким учреждениям со стороны полиции, правоохранительных и надзорных органов. Подобные услуги должны оказываться в исключительно безопасных условиях", - цитирует пресс-служба Толоконского. В сообщении также отмечается, что вопрос с размещением пожилых людей живших в пансионате решен.

Как сообщалось ранее, сразу же после пожара 26 человек направлены в краевые учреждения соцзащиты "Ветеран" и "Солнечный" и муниципальный пансионат "Родник", семь человек забрали родственники, одна женщина госпитализирована. "Все, кто находится в учреждениях соцзащиты, будут обеспечены питанием и надлежащим медицинским уходом. Мы найдем их родственников и окажем всю необходимую помощь", - сказал губернатор.

Мэр Красноярска Эдхам Акбулатов назвал произошедший пожар трагедией для города. "Пожар в здании, где погибли люди - это, безусловно, трагедия для Красноярска. О том, каким образом в жилом доме могла быть организована деятельность дома престарелых, еще предстоит разобраться. Сейчас, прежде всего, необходимо оказать помощь людям", - отметил он.

О пожаре

Возгорание в частном пансионате для престарелых "Жемчужина" произошло в понедельник в 11:28 местного времени (07:28 мск) и было ликвидировано после 13:00 местного времени (9:00 мск). По предварительной информации регионального управления Следственного комитета, погибли три человека, один человек госпитализирован.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В региональном министерстве социальной политики отметили, что пансионат не входил в реестр поставщиков социальных услуг, однако "отсутствие в реестре не означает, что пансионат работал нелегально" и значит лишь то, что "пансионат не сотрудничал с государством в этой сфере".

Частный пансионат "Жемчужина" расположен на улице Авиационной, его окружают частные жилые дома. Как сообщали очевидцы в социальных сетях, жильцы окрестных домов поливали крыши строений водой, чтобы они не загорелись.