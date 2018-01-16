Татарстан и Республика Алтай подписали соглашение о совместной охране популяции ирбисов

ГОРНО-АЛТАЙСК, 16 января. /ТАСС/. Главы Республики Алтай и Татарстана подписали соглашение о совместной охране снежных барсов (ирбисов) и восстановлении популяции этих краснокнижных животных, сообщили во вторник в пресс-службе правительства Республики Алтай.

"Глава республики Алтай Александр Бердников и президент Татарстана Рустам Минниханов подписали соглашение о сотрудничестве между правительствами двух субъектов по сохранению и восстановлению популяции ирбиса. Снежный барс находится под угрозой исчезновения. Документ подписан для того, чтобы совместно разработать и совершенствовать меры по сохранению и восстановлению популяции", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стороны будут работать над увеличением численности и генетического разнообразия ирбисов, создавать благоприятные условия для сохранения их численности. Запланировано совместное проведение экологических мероприятий, научных исследований, создание системы мониторинга популяции.

Как сообщалось ранее, в рамках сотрудничества планируется изымать из природной среды Алтая маточное поголовье барсов для создания в Татарстане резервной популяции в неволе, их потомство планируют выпускать в горах Алтая. В месте обитания барса будет сведено к минимуму воздействие людей, планируется улучшить работу охотхозяйств, которые занимаются увеличением популяций диких копытных - кормовой базы барсов, а также ужесточить наказание за браконьерство.

Строительство Центра реинтродукции снежных барсов в Татарстане запланировано на 2018 год. Инициатива по открытию центра исходит от министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского. Центр расположится в Зеленодольском районе Татарстана на базе охотничьего хозяйства "Свияжск", котят снежных барсов там будут содержать до восьми месяцев.

Ежегодно в России незаконно уничтожается около 10 ирбисов - цена на шкуру на черном рынке достигает $10 тысяч. Снежный барс - вид, находящийся под угрозой исчезновения и занесенный в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России. Общая численность ирбисов в РФ - не более 100, в Горном Алтае - около 30 особей.