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Глава КХЛ Чернышенко планирует посетить первый домашний матч в истории "Куньлуня"

Спорт
2 сентября, 15:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
"Я планирую быть на игре, также планирует быть и представитель правительства России", - заявил президент КХЛ
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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко и представитель правительства России посетят первый домашний матч в истории пекинского клуба "Куньлунь". Об этом Чернышенко сообщил журналистам.

В четверг пекинский "Куньлунь" обыграл хабаровский "Амур" со счетом 2:1 в своем первом в истории матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на "Платинум Арене" в Хабаровске. Следующий матч "Куньлунь" проведет 5 сентября против владивостокского "Адмирала" во дворце спорта "Леспорт" в Пекине, который открывается после реконструкции - ранее там проводились соревнования по баскетболу.

"В рекордные сроки запустилась китайская команда, - отметил Чернышенко. - Игра с "Амуром" прошла для них успешно, и это говорит о том, что клуб находится в хорошей форме. Что касается их первой домашней игры, то работы на "Леспорт-Арене" еще продолжаются и находятся на финальной стадии. Я планирую быть на игре, также планирует быть и представитель правительства России".

"С китайской стороны также ожидается высокий состав участников, - рассказал Чернышенко. - Все это свидетельствует о растущем интересе к хоккею в Китае".

Намерение создать команду КХЛ в Китае было обозначено в марте 2016 года. Тогда же президент Международной федерации хоккея Рене Фазель одобрил эту идею и заявил, что это поможет развитию хоккея в стране. А двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отметил, что одной из целей создания команды является поднятие уровня хоккея в Китае к зимним Олимпийским играм 2022 года, которые пройдут в Пекине. В июне "Куньлунь" подписал договор о праве на участие команды в чемпионате КХЛ сезона-2016/17 и "Куньлунь" стал седьмым по счету иностранным клубом лиги.

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