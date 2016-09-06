Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд Бонна отклонил иски российских паралимпийцев на недопуск к Играм

Спорт
6 сентября, 17:17 дата обновления: 6 сентября, 17:25 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 6, сентября. /ТАСС
Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в Играх 2016 года
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 6 сентября. /ТАСС/. Суд немецкого Бонна отклонил заявления 84 российских спортсменов на недопуск к Паралимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Смотрите также
Владимир Лукин
Лукин: вопрос получения от МПК компенсации за недопуск паралимпийцев к Играм не актуален

Ранее 10 россиян, имена которых не сообщаются, также подали иск в суд Бонна, так как именно в этом городе находится штаб-квартира Международного паралимпийского комитета (МПК). 6 сентября первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что немецкий арбитраж отклонил иски 10 российских спортсменов. Также он добавил, что еще 84 российских паралимпийца обратились в суд Бонна.

Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в Играх 2016 года. Попытки оспорить данное решение в суде ни к чему не привели. МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх в Рио-де-Жанейро.

Решение МПК было вынесено по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

Смотрите также

Еще 84 российских паралимпийца подали заявления в суд Бонна на недопуск к Играм-2016
Суд Бонна отклонил требование 10 россиян обязать МПК допустить их к Играм
В соревнованиях для отстраненных российских паралимпийцев примут участие 263 спортсмена
МПК отказал 34 паралимпийцам РФ в ускоренном рассмотрении иска в CAS

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Допинг
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
11
"Автомобилист" победил "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ
5
Забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда состоялся в рамках ВЭФ
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Университет в Кемерове проводит проверку из-за фотографий полуголых первокурсников
2
Порошенко оценил убытки Украины от потери российского рынка в $15 млрд
3
Во Франции умерла женщина, которой была сделана первая в мире операция по пересадке лица
4
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
5
"Объем бедствия сумасшедший": глава Крыма оценил масштаб самостроя на побережье
6
Резервный фонд за август уменьшился до 2,09 трлн рублей
7
Пять машин и мотоцикл столкнулись на северо-востоке Москвы
Темы дня
Реклама