Суд Бонна отклонил иски российских паралимпийцев на недопуск к Играм

БЕРЛИН, 6 сентября. /ТАСС/. Суд немецкого Бонна отклонил заявления 84 российских спортсменов на недопуск к Паралимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Ранее 10 россиян, имена которых не сообщаются, также подали иск в суд Бонна, так как именно в этом городе находится штаб-квартира Международного паралимпийского комитета (МПК). 6 сентября первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что немецкий арбитраж отклонил иски 10 российских спортсменов. Также он добавил, что еще 84 российских паралимпийца обратились в суд Бонна.

Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в Играх 2016 года. Попытки оспорить данное решение в суде ни к чему не привели. МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх в Рио-де-Жанейро.

Решение МПК было вынесено по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.