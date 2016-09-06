Суд Бонна отклонил иски российских паралимпийцев на недопуск к Играм

Автоматизация в газовой отраслиАвтоматизация в газовой отрасли 6 сентября, 17:51
Арбитраж комитета по этике ФИФА открыл дело против вице-президента федерации КатараСпорт 6 сентября, 17:43
Во Франции умерла женщина, которой была сделана первая в мире операция по пересадке лицаОбщество 6 сентября, 17:31
Пазырыкским курганам в горах Алтая вернут первоначальный внешний видНаука 6 сентября, 17:27
Нарышкин считает, что решение о том, останется ли он спикером Госдумы, примут депутатыПолитика 6 сентября, 17:23
Turkish Airlines увеличила количество вылетов из Москвы до рекордных 11 рейсов в деньЭкономика и бизнес 6 сентября, 17:14
Мантуров: Россия может наладить обслуживание и выпуск военной продукции в ЕгиптеАрмия и ОПК 6 сентября, 17:08
Пассажирам электричек раздадут листовки с указанием пересадок на МЦКМосква 6 сентября, 17:07
Томский вуз в 2017 году начнет коммерческие поставки фосфора-32 для биохимиков и онкологовИноТомск 6 сентября, 17:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 6 сентября. /ТАСС/. Суд немецкого Бонна отклонил заявления 84 российских спортсменов на недопуск к Паралимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Ранее 10 россиян, имена которых не сообщаются, также подали иск в суд Бонна, так как именно в этом городе находится штаб-квартира Международного паралимпийского комитета (МПК). 6 сентября первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что немецкий арбитраж отклонил иски 10 российских спортсменов. Также он добавил, что еще 84 российских паралимпийца обратились в суд Бонна.
Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в Играх 2016 года. Попытки оспорить данное решение в суде ни к чему не привели. МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх в Рио-де-Жанейро.
Решение МПК было вынесено по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.