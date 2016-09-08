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Певица Пелагея исполнит гимн РФ перед хоккейным матчем Россия - Чехия

Спорт
8 сентября, 17:39 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Исполнительница замужем за форвардом национальной сборной Иваном Телегиным
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Певица Пелагея исполнит государственный гимн Российской Федерации перед товарищеским матчем между сборными России и Чехии по хоккею в рамках подготовки к Кубку мира.

В мае этого года Пелагея исполняла гимн РФ перед первым матчем сборной России на чемпионате мира в Москве с командой Чехии. Певица является супругой форварда национальной команды Ивана Телегина.

Матч Россия - Чехия начнется в СК "Юбилейный" в 19:30 мск.

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