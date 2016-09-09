Еще один член белорусской делегации лишен аккредитации на Паралимпиаду-2016

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Еще один член белорусской делегации лишен аккредитации на Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает агентство Белта со ссылкой на председателя Паралимпийского комитета Беларуси Олега Шепеля.

Один из членов делегации сборной Белоруссии пронес флаг России во время парада атлетов на церемонии открытия Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в знак солидарности с российскими паралимпийцами, которых не допустили к Играм. Позже за этот поступок он был лишен аккредитации на Игры.

"Международный паралимпийский комитет принял решение о лишении аккредитации члена белорусской делегации, который прошел в ходе церемонии открытия Игр с российским флагом, а также еще одного из руководителей нашей команды. Проведение политической акции в ходе Паралимпиады недопустимо. Белорусская команда официально предупреждена о недопустимости подобных действий", - говорится в сообщении.

Российская команда не принимает участия в Паралимпийских играх 2016 года. МПК дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Попытки оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде ни к чему не привели. МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх-2016.