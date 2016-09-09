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Еще один член белорусской делегации лишен аккредитации на Паралимпиаду-2016

Спорт
9 сентября, 0:13 UTC+3 МИНСК МИНСК 9, сентября. /ТАСС
Один из членов делегации пронес флаг России во время парада атлетов на церемонии открытия Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в знак солидарности с российскими паралимпийцами
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© EPA/Thomas Lovelock

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Еще один член белорусской делегации лишен аккредитации на Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает агентство Белта со ссылкой на председателя Паралимпийского комитета Беларуси Олега Шепеля.

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Один из членов делегации сборной Белоруссии пронес флаг России во время парада атлетов на церемонии открытия Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в знак солидарности с российскими паралимпийцами, которых не допустили к Играм. Позже за этот поступок он был лишен аккредитации на Игры.

"Международный паралимпийский комитет принял решение о лишении аккредитации члена белорусской делегации, который прошел в ходе церемонии открытия Игр с российским флагом, а также еще одного из руководителей нашей команды. Проведение политической акции в ходе Паралимпиады недопустимо. Белорусская команда официально предупреждена о недопустимости подобных действий", - говорится в сообщении.

Российская команда не принимает участия в Паралимпийских играх 2016 года. МПК дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Попытки оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде ни к чему не привели. МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх-2016.

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