Пушков: WADA утратило доверие после разрешения приема допинга спортсменам США

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утратило доверие после того, как стало известно, что американские спортсмены получали разрешения от организации на применение запрещенных веществ, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков

"После того, как выяснилось, что WADA разрешила принимать запрещенные препараты американским спортсменам, к ней не может быть никакого доверия", - написал политик в своем аккаунте в сети Twitter.

Ранее хакерская группа Fancy Bear, взломавшая антидопинговую систему АДАМС, опубликовала документы, подтверждающие, что WADA допускало применение запрещенных веществ американскими спортсменами: теннисистками Сереной и Винус Уильямс, четырехкратной олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро по спортивной гимнастике Симоной Байлз и баскетболисткой Еленой Делле Донн. В пресс-службе МОК ТАСС сообщили, что сестры Уильямс и Байлз не были уличены в употреблении допинга на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт заявлял в ответ на это, что Серена и Винус Уильямс получали разрешения на применение запрещенных веществ в терапевтических целях в соответствии с правилами организации. Кроме того, по словам Тайгерта, спортсменки имели разрешения Международного олимпийского комитета (МОК).

Система АДАМС - онлайн-программа для сбора и хранения данных, в которой содержатся данные о местонахождении спортсмена, пройденных им допинг-тестах и их результатах, разрешениях на терапевтическое использование препаратов.