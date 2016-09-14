ITF: применение сестрами Уильямс запрещенных препаратов не говорит о нарушении правил

БАКУ, 14 сентября. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Применение американскими теннисистками Сереной и Винус Умльямс запрещенных препаратов не свидетельствует о нарушении антидопинговых правил, так как у сестер было терапевтическое разрешение. Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хэггерти.

Ранее хакерская группа Fancy Bears, взломавшая базу данных антидопинговой системы ADAMS, опубликовала документы, из которых следует, что в разные годы Серене Уильямс было позволено применять запрещенные вещества оксикодон, преднизон, преднизолон, метилппреднизолон, гидроморфин. Винус Уильямс разрешалось употреблять преднизон, преднизолон, триамцинолон и формотерол.

"Разрешение на использование препаратов было выдано в соответствии с нормами теннисной антидопинговой программы и ни в коем случае не свидетельствует о допинге или нарушении антидопинговых правил", - сообщил Хэггерти.

Президент ITF также подчеркнул, что обеспокоен тем, что "деликатная медицинская информация была получена и опубликованы без разрешения. "На основе этой информации были сделаны необоснованные выводы", - добавил Хэггерти.