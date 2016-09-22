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Риди: WADA воодушевлено уровнем вовлеченности и солидарности членов исполкома организации

Спорт
22 сентября, 3:27 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 22, сентября. /ТАСС
По словам главы агентства, представители спортивного движения, присутствующие на заседании исполкома организации, говорили, что независимость WADA должна быть усилена и публично поддержана
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Крейг Риди

Крейг Риди

© EPA/LAURENT GILLIERON, архив

ЖЕНЕВА, 22 сентября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) воодушевлено уровнем вовлеченности и солидарности, который показали члены исполкома организации на прошедшем заседании. Об этом заявил президент WADA Крейг Риди, которого цитирует пресс-служба организации.

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Заседание исполкома WADA прошло в среду в швейцарской Лозанне.

"WADA очень воодушевлено уровнем вовлеченности и солидарность, показанным членами исполнительного комитета сегодня, - сказал Риди. - Представители правительств и спортивного движения все вместе говорили, что независимость WADA должна быть усилена и публично поддержана, для блага чистых спортсменов".

По словам генерального директора WADA Оливье Ниггли, все предложения по улучшению работы организации будут рассмотрены 21 ноября на заседании совета учредителей WADA. "По итогам встречи в ноябре будет создана дорожная карта, которая поможет укрепить ключевые направления борьбы с допингом, а также обеспечит направление для будущего всей системы. Мы сфокусированы на укреплении агентства и глобальной системы по борьбе с допингом, в частности на усилении нашей следственной группы, применении наказаний за несоответствие кодексу WADA, анализе управления и финансирования WADA", - рассказал Ниггли.

На заседании исполкома также обсуждалась разработка всесторонних правил и программы для осведомителей, которые будут представлены исполкомы и совету учредителей WADA в ноябре и технические совещания, которые пройдут в конце недели, по поводу возможного независимого органа для проверки допинг-тестов, идею которого Международный олимпийский комитет предложил в конце 2015 года.

Кроме того, был утвержден запрещенный список WADA 2017 года, который будет опубликован к 1 октября и вступит в силу с 1 января. "Будут сделаны все усилия, чтобы гарантировать, что изменения в списке были четко переданы через многочисленные каналы всем заинтересованным сторонам", - говорится в сообщении.

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