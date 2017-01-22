Домрачева: спортсмены разочарованы решением IBU по допинговым делам

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Спортсмены остались разочарованы решением Международного союза биатлонистов (IBU) относительно допинг-случаев из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" рассказала белорусская биатлонистка Дарья Домрачева.

В субботу состоялось заседание исполкома IBU. По его итогам было принято решение оправдать 22 из 29 российских биатлонистов, чьи дела по итогам доклада независимой комиссии WADA рассматривала экспертная комиссия IBU. В отношении оставшихся семи расследование будет продолжаться.

"Решения принято не было, спортсмены остались разочарованы, - отметила биатлонистка. - Возможно, IBU предпримет еще какие-то шаги в дальнейшем. Но если придется ждать еще полтора года, то соберемся со спортсменами и будем думать, что мы можем сделать с нашей стороны".