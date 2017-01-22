Домрачева: спортсмены разочарованы решением IBU по допинговым делам

Участие в переговорах в Астане подтвердили правительство и оппозиция СирииМеждународная панорама 22 января, 8:51
Меланья Трамп опубликовала первый твит в качестве первой ледиМеждународная панорама 22 января, 8:37
Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал Australian Open в парахСпорт 22 января, 7:17
Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" победить "Даллас" в матче НХЛСпорт 22 января, 7:06
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против ТрампаМеждународная панорама 22 января, 6:27
"Филадельфия" проиграла "Нью-Джерси" в матче НХЛ, Проворов сделал передачуСпорт 22 января, 6:12
В столичном регионе ожидаются мокрый снег и оттепельМосква 22 января, 6:05
Twitter по ошибке насильно подписал около 560 тыс. человек на президентский аккаунт ТрампаМеждународная панорама 22 января, 5:30
Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian OpenСпорт 22 января, 4:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Спортсмены остались разочарованы решением Международного союза биатлонистов (IBU) относительно допинг-случаев из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" рассказала белорусская биатлонистка Дарья Домрачева.
В субботу состоялось заседание исполкома IBU. По его итогам было принято решение оправдать 22 из 29 российских биатлонистов, чьи дела по итогам доклада независимой комиссии WADA рассматривала экспертная комиссия IBU. В отношении оставшихся семи расследование будет продолжаться.
"Решения принято не было, спортсмены остались разочарованы, - отметила биатлонистка. - Возможно, IBU предпримет еще какие-то шаги в дальнейшем. Но если придется ждать еще полтора года, то соберемся со спортсменами и будем думать, что мы можем сделать с нашей стороны".