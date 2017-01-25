Фигуристка Медведева рассчитывала побить мировой рекорд в короткой программе на ЧЕ

ОСТРАВА /Чехия/, 25 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что на чемпионате Европы в Остраве она рассчитывала побить мировой рекорд в короткой программе. Об этом она сказала журналистам.

Медведева занимает первое место по итогам короткой программы. Спортсменка, которой принадлежит мировой рекорд (79,21 балла), показала результат 78,92 балла.

"Хотелось побить оценки, которые были установлены в финале Гран-при, но немного не получилось. Скорее всего - это из-за компонентов. Но в целом своим прокатом я довольна, как и оценками", - сказала Медведева.

Второе место занимает еще одна россиянка Анна Погорилая, показавшая свой лучший результат в сезоне (74,39), третье - итальянка Каролина Костнер (72,40).

Произвольную программу спортсменки представят в пятницу.